Gülay Kanatlı Ortaokulunda mezuniyet heyecanı

Öğrenci ve velilerin yoğun katılım gösterdiği mezuniyet programı okul bahçesinde gerçekleştirildi. Okullarından başarıyla mezun olan öğrenciler mutluluklarını sınıf arkadaşlarıyla paylaştı. Velilere katılımları için teşekkür ederek konuşmasına başlayan Okul Müdürü Nihat Demir, öğrencileri de tebrik etti. Öğrencilerin ilk mezun olma ayrıcalıklarını taşıdıklarını belirten Demir, hayatlarında bu kurumu temsil edeceklerini unutmamaları gerektiğini hatırlattı. Öğretmenlere de öğrencilere verdikleri emek nedeniyle teşekkür eden Okul Müdürü Nihat Demir, ülkenin geleceğine kendilerini hazırlamaları gerektiğini ifade etti. Daha sonra dereceye giren öğrencilere ödül ve plaketleri verildikten sonra mezun öğrencilere sınıflarına göre mezuniyet anı belgeleri verildi. Keplerin havaya atıldığı program sonrası veli ve öğretmenler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.