Gülay Kanatlı Ortaokulunda yıl sonu resim sergisi açıldı

Bugün öğleden sonra Gülay Kanatlı Ortaokulun sergi salonunda açılışını gerçekleştirilen sergi, gelen misafirlerden de tam not aldı.

Açılışından sonra kısa bir teşekkür konuşması yapan Gülay Kanatlı Ortaokulu Müdürü Nihat Demir, emeği geçen öğrenci ve Görsel Sanatlar öğretmeni Şengül Edeer'e teşekkür ederken, yıl boyunca öğrencilerin emeklerinin sergilendiği sergiye katılanlara teşekkür etti. Sergide, Eskişehir'de sığınmacı olarak bulunan lrak ve İran uyruklu öğrencilerin de eserlerinin sergilendiği sergi açılışına Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Önder Ceylan, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhittin Adıyaman, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özden Akkaya, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ejder Yurttaş, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Servet Demirci, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Naci Keskinkılıç, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Yusuf Yılmaz ve Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Serhat Murat katıldılar.

Açılış kurdelasını öğrenciler ile birlikte kesen Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Önder Ceylan, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Daha sonra velilerle de sohbet eden İlçe Milli Eğitim Müdürü K. Önder Ceylan velilere güzel okulun içini de hep birlikte güzel çalışmalar ile doldurmamız lazım Bu konuda siz velilere de görev ve sorumluluklar düşmektedir diyerek velileri okullarına destek olmaya davet etti.