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Gülay Kanatlı'da Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından resmi açılışı yapılan Gülay Kanatlı Ortaokulunda 29 Ekim heyecanı yaşandı.


Sabahın ilk saatlerinde etkinliklere başlatan Gülay Kanatlı Ortaokulu öğrenciler, Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yılı coşku ile kutladı. Programda şiirler okunurken şarkılar söylendi. Orotoryonun seslendirildiği bir dizi program ile kutlanan Cumhuriyetin yıl dönümünde, okul içinde yapılan resim yarışmalar düzenlendi. Yarışmada dereceye giren öğrenciler ile Okul Müdürü Nihat Demir tarafından çeşitli hediyeler verildi.


Okul Müdürü Nihat Demir de Anadolu'ya ilk ayak basılan günden bu güne bu topraklar için can vermiş tüm şehitleri rahmet minnet ve şükran ile aldıklarını ifade ederek programı hazırlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkürlerini ifade etti.

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