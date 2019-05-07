Gümrük kaçağı 1 ton 125 likogram tütün ele geçilirdi

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince emtia kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda; 6 Mayıs Pazartesi günü 1 şahıs yakalandı. Ayrıca KOM ekiplerince yapılan aramalarda şüpheli şahıstan, bin 125 paket (1 Ton 125 kilogram) markasız gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Öte yandan şüpheli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.