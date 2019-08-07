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Gümrükten uyuşturucu geçirmek isteyen şahıs yakalandı

Eskişehir’de, gümrükten uyuşturucu geçirilmeye çalışan bir şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de, gümrükten uyuşturucu geçirilmeye çalışan bir şüpheli yakalandı.


Alınan bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Hava Alanı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü, ortak çalışma ile kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik hava alanında çalışma başlatıldı. Gümrükte, narkotik köpeğiyle bavullar tek tek aranırken, polis ekipleri bir şahsın üzerinde 19,50 gram gelen plaka esrar ele geçirdi.


Öte yandan yakalanan şüpheli şahsa Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan işlem yapıldı.

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