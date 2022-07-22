Gümüş: "Alacağımız küçük tedbirlerle vatanımız hep yeşil kalabilir"

Tarımsal üretim sonucunda biçilmiş olan tahılların toprakta kalan kök ve saplarına anız adı verilmektedir. Toprak işleme ve ekim kolaylığı sağlaması, zaman ve enerji tasarrufu nedeni ile çiftçiler üretim alanında kalan anızları yakma yoluna gitmektedir. Anız yangınları ile hava kirliliği artmakta ve topraktaki yararlı mikroorganizmalar yok edilip toprakta bulunan mikro ekosisteme ağır hasar verilmektedir. Anız yangınlarına dikkat çekmek ve vatandaşları bilinçlendirmek adına açıklamalarda bulunan Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, “Ülkemizde her yıl üretim alanları ve ormanlarımızda çıkan yangınlar canlılar için yaşam kaynağı olan oksijen üreticisi binlerce dönüm ağacımızı ve doğada yaşayan binlerce canlılarımızı yakarak kül etmektedir. Ülkemiz ve bölgemizin gündemini meşgul eden orman yangınları, yeşil vatanımıza yönelen en büyük tehdittir. Bu yangınlarla, topraklarımızda telafisi çok uzun zaman alan hasarlar oluşmakta, vatandaşımızın vicdanı sızlatılmaktadır. Üreticilerimiz tarla ve bahçelerini temizlemek için anız yangınına alternatif yöntemleri öğrenmek için en yakın ilçe müdürlüğümüze başvurabilirler. Atalarımızdan emanet aldığımız tarım ve orman varlıklarımızı, çocuklarımıza hakkıyla teslim edebilmek için her vatandaşımızın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekir. Başta müdürlüğümüz olmak üzere tüm paydaşlarımızın bu konuda hassas davranarak elinden gelen çabayı göstereceğine gönülden inanıyorum” dedi.