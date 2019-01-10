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Günaydın'dan Başkan Ataç'a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Ahmet Ataç, CHP 24. Dönem Milletvekili ve CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan Günaydın'ı ağırladı.


Tarım Öğreniminin 173. yılı kutlama programına katılmak üzere Eskişehir'e gelen Günaydın, etkinlikte yapacağı konuşma öncesinde Başkan Ataç'ı da makamında ziyaret etti. Buluşmada Başkan Ataç ve Günaydın ülke tarımı üzerine sohbet ederken, Başkan Ataç Tepebaşı Belediyesi'nin kırsal kalkınmaya yönelik çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Tepebaşı Belediyesi'nin sadece belediyecilik çalışmaları ile değil, üretimi ve üreticiyi desteklemeye yönelik faaliyetleri ile tüm belediyelere örnek işlere imza attığını belirten Günaydın da Başkan Ataç'ı başarılı çalışmalarından ötürü teşekkür etti.


Geçmişte TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanlığı da yapan Günaydın ile fikir alışverişinde bulunmanın bir kazanım olduğunu ifade eden Başkan Ataç da konuğuna ziyareti için teşekkür etti. Günaydın'ın Tepebaşı Belediye Binası'nda bulunan Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu eserlerini de incelediği ziyarette Başkan Ataç, Günaydın'a günün anısına Devrim arabasının camdan bir figürünü armağan etti.


Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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