Gündeme gelen hasarlı balkon tamir edildi

Eskişehir Hamamyolu Caddesi'nde bulunan ve hasarlı olduğu için gündeme gelen balkonun tadilatı yapıldı.

Eskişehir Deliklitaş Mahallesindeki bir binanın balkonu aldığı hasardan dolayı yoldan geçen vatandaşların can güvenliğini atıyordu. Aylardır tadilatı yapılmayan balkon yoldan geçenleri tehlikeye attığı için gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde yetkililer tarafından balkonun tadilatı işlemi gerçekleştirilerek muhtemel bir kazanın önüne geçildi.