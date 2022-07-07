Gündüz üretim, gece eğitim

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde, örtü altı ve açık alanda üretim yapan, kendi işletmesinin başında veya aile işletmelerinin en büyük yardımcısı ve destekçisi olan kadın üreticilere, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından eğitim veriliyor. Kadın üreticilerin, gündüz saatlerindeki iş yoğunluğu göz önünde bulundurularak, eğitim akşam saatlerinde düzenleniyor. Söz konusu eğitime kadın çiftçiler yoğun ilgi ve katılım sağlıyor.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünde alanında uzman ziraat mühendisleri tarafından Düzköy Mahallesindeki kadınlara, domates viral hastalıkları, domates güvesi ile biyolojik ve biyoteknik mücadele ve üretim destekleri hakkında bilgi verildi. Eğitim sayesinde kaliteli ve verimli üretimin önünde ki engellerin aşılması hedefleniyor.