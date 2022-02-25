Güneş enerjisi ile hem elektrikten hem de sudan tasarruf yapmak mümkün

Elektrik ve su enerjisinden tasarruf etmek isteyen vatandaşlar, kendi enerjisini kendisi üretebilmek için formülü güneş enerjisi ile çalışan sistemlerde arıyor. Yoğun bir şekilde fosil yakıt kullanılmayan bu sistemin hem çevreye duyarlı olduğunu hem de alternatif olarak elektrik veya başka bir enerjiye ihtiyaç duymadığını belirten güneş enerji sistemleri uzmanı Ümit Mete, “Hanelerin maliyetine katkıda bulunması sebebiyle epey tasarruflu olan bu sisteme talep her geçen gün daha da artıyor. Üretici çiftliklerden, fabrikalardan, tesislerden ve evlerden arayarak, bizimle konu hakkında bilgi almak için irtibata geçiyorlar” dedi.

“Tesisatın kullanım amacına göre fiyatları 4 bin 500'den başlıyor”

“Güneş enerjisi ile elektrik üretimi tesisatı veya fotovoltik dediğimiz güneş hücrelerinden elektrik üretilmesi durumuna karşı ciddi anlamda araştırmalar oluyor ve biz de buna göre fiyat almak isteyen bir müşteri portföyü oluşturuyoruz” diyen Mete, güneş panelleri ile su ısıtma sistemlerinin fiyatlarının ortalama olarak 4 bin 500 ile 9 bin arasında olduğunu, aynı şekilde elektrik panelleri için işletmelerde kullanılan aletlere göre fiyatlarının değişebileceğini ve bunun da maliyetinin 4 bin 500'den başlayıp yükselebileceğinin altını çizdi.

“İleriki dönemde üretim ve montaj maliyetlerinin artması fiyatlara da yansıyacaktır”

Elektriğin olmadığı yerlerde devreye giren güneş enerjisi ürünlerinde piyasaya bağlı olarak bir fiyat artışı olduğunu vurgulayan Ümit Mete, imalatçı bir kurum oldukları için müşteriye bunu yansıtamadıklarını fakat ileriki dönemde hem üretim maliyetlerinin hem de montaj maliyetlerinin artmasından dolayı bunun fiyatlara yansıyacağını belirtti. Elde edilen enerjinin bir evin televizyonu, buzdolabı ve lamba gibi araçlarının gereksinimlerini karşılayabileceğini ifade eden Mete, koca bir köyün veya kasabanın da ihtiyacını rahat bir şekilde üstelenebileceğini söyledi.

“Herkes kendince tasarruf yapabilmek için bir araştırma içerisinde”

Son birkaç ay içerisinde güneş enerjisi sistemi ile çalışan elektrik panelleri için kişisel hanelere, çiftliklere, üretim tesislerine ve büyük fabrikalara fiyatlandırma yaptıklarını belirten Ümit Mete, sözlerine şöyle devam etti:

“Eskişehir'in çoğu çiftliğinde hem ekonomik hem de sağlıklı olmasından dolayı güneş enerjisi ile elde edilen su ısıtma tesisatları kullanılıyor. Bu sene büyük işletmelerde özellikle elektrik enerjisine alternatif olabilecek tarzda sistemlere yönelik epey talep geldi. Herkes kendince tasarruf yapabilmek için bir araştırma içerisinde şu sıralar. Biz de gelen talepler sonrasında bir yatırım ve amortisman maliyeti hesabı çıkartarak insanlara tarife sunuyoruz.”