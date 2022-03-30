Güneşi gören kendini dışarı attı

Eskişehir'de artan hava sıcaklıklarının yanı sıra güneşin yüzünü göstermesiyle halk kendini adeta sokağa attı.

Yoğun ve aşırı soğukla geçen kışın ardından hava sıcaklıkları hissedilir derecede artmaya başladı. Eskişehir merkezinde gün içinde 18 ile 20 derecelere kadar ulaşan hava sıcaklıkları çarşı kalabalığına yansıdı. Güneşi gören kendini adeta dışarı attı. Hamamyolu Caddesi'nde yoğunluk oluşurken, oturma alanları doldu. Birçok vatandaşta montların yerini hırkalara bıraktığı görüldü.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde daha da artacak. Perşembe günü 22 dereceye kadar ulaşması beklenen hava sıcaklığı, Cuma günü 25 derecelere kadar ulaşacak.