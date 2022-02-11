Güneşi gören kendini sokağa attı

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir'de hava sıcaklıklarının hissedilir şekilde artması sonrasında vatandaşlar kendilerini parklara ve sokaklara attı.

Günlerdir soğuk havanın etkisi altında olan Eskişehir'de, hava sıcaklığı 8 dereceye kadar çıktı. Güneşli havayla beraber hava sıcaklığı da hissedilir derecede arttı. Soğuk havanın etkisiyle kendilerini eve kapatan Eskişehirliler, fırsatı kaçırmadı. Güneşli havayı fırsat bilen birçok kişi park ve bahçelere adeta akın etti. Bazı vatandaşlar ise buzu çözülen Porsuk Çayı'nda anı fotoğrafı çektirdi.