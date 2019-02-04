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Güneşi gören sokak sanatçıları sahneye çıktı

Eskişehir’deki sokak sanatçıları, soğuk havaya rağmen güneşin etkisini gösterdiği saatlerde kaldırımlarda ve parklarla adeta sahne alarak vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı.

Eskişehir'deki sokak sanatçıları, soğuk havaya rağmen güneşin etkisini gösterdiği saatlerde kaldırımlarda ve parklarla adeta sahne alarak vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı.


Kış mevsimine rağmen şubat ayının ilk hafta başı Eskişehir'de güneşli ve neşeli geçiyor. Hava sıcaklığının 14 dereceye kadar yükseldiği kentte sıcak havanın sevincini yaşayan vatandaşlar, güneşin tadını sokaklarda çıkardı. Soğuk havalardan bunalan Eskişehirliler güneşi fırsat bilip 7'den 70'e sokaklara akın etti. Şehir halkı kentin dört bir yanında dinleti yapan sokak müzisyenlerine eşlik etmeyi de ihmal etmedi. Renkli görüntülere sahne olan Eskişehir sokakları ise müzikler ve şarkılarla vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı.

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