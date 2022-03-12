İhlas Haber Ajansı

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Güneşin doğmasıyla beraber güvercinler de beslenme telaşına düştü

Güvercinlerin güneşin doğmasıyla beraber başlayan beslenme telaşı, karlar üzerinde renkli görüntülere sebep oldu.


Sokaktaki hayvanları besleme konusunda duyarlılığı elden bırakmayan Eskişehir halkı, gerek ağaç dallarına astıkları ekmek poşetleriyle, gerekse bina ve dükkân önüne koydukları yemek fazlalıkları ile hayvanseverliklerini göstermeye devam ediyor. Gece saatlerinde eksi değerlere düşen hava sıcaklığı, güneşin açmasıyla beraber sokak hayvanlarını da epey rahatlattı. Bir parça ekmeğin etrafında toplanan güvercinlerin beslenme telaşı, karlar üzerinde renkleri görüntülere sebep oldu.

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