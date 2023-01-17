Güneşlenen köpekler görenleri gülümsetti

Eskişehir'de havanın ısınmasını fırsat bilen sokak köpekleri güneşlenerek havanın tadını çıkardı.

Şehrin çeşitli bölgelerinde güneşlenen sevimli köpekler görenleri gülümsetti. Vatandaşlar gibi köpekler de güneşli havanın fırsatını kaçırmadı. Havanın sıcak olmasını sebebiyle şehrin çeşitli bölgelerinde güneşin altına uzanan sevimli köpekler hoş görüntüler oluşturdu. Çevreden geçen bazı vatandaşlar köpekleri sevdi ve onların fotoğrafını çekti. Soğuk havalarda kulübelerden çok fazla çıkamayan sevimli köpekle adeta havanın tadını çıkardı.