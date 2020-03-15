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Güneşli havayı gören Eskişehirliler parklara akın etti

Baharın gelmesiyle hava sıcaklıkları yükselirken, Eskişehirliler soluğu park ve açık alanlarda aldı.


İlkbahar mevsiminin başlangıcıyla birlikte hava sıcaklıkları yükselişe geçti. Hafta sonunda güneşli bir havaya uyanan Eskişehirliler, soluğu ağaçlık alanlar ve parklarda aldı. Aileler ve gençler güneşli havanın tadını çıkarırken, bazı vatandaşlar ise parklarda yürüyüş yapıp evcil hayvanlarını gezdirdi. Antrenman yapmak için Kanlıkavak Parkı'na giden akrobasi ekibi ise güzel görüntüler oluşturdu.


Hafta sonunu güneşli geçiren Eskişehir'de hava sıcaklıklarının Pazartesi gününden itibaren düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta içi ise beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının ise Pazartesi 6, Salı 6, Çarşamba 7, Perşembe 9 ve Cuma günü 14 derece olması bekleniyor.

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