Güneşli havayı gören vatandaşlar soluğu park ve bahçelerde aldı

Eskişehir'de vatandaşlar, son birkaç gündür etkili olan yağış ve soğuk günlerin ardından gelen güneşli havayı park ve bahçelerde çeşitli aktivitelerle değerlendirdi.

Eskişehir'de karlı ve soğuk geçen haftanın ardından güneş yüzünü göstermeye başladı. Hafta sonunun ilk gününde vatandaşlar hava sıcaklıklarının 17 dereceye kadar yükseldiği günde kendilerini tâbir yerindeyse park ve bahçelere attı. Odunpazarı ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde bulunan Kanlıkavak Parkı'nda hafta sonunu balık tutarak, yürüyüş yaparak ve bisiklete binerek değerlendiren vatandaşlar, baharın tadını çıkardı.

Güzel havayı balık tutarak değerlendiren emekli Osman İçyılmaz, oruç tuttuğunu ve zamanını daha verimli geçirmek için Porsuk Çayı kenarına geldiğini belirtti. Tuttuğu balıkları geri bıraktığını ifade eden İçyılmaz,”Soğuk ve karlı bir haftanın ardından bu hava gerçekten mutlu ediyor insanı. Her yer cıvıl cıvıl, çocuklar ve gençler etraftalar. Ben de oltamı alıp Porsuk'un kenarına geldim kedileri sevip balık tutuyorum. Tutuğum balıkları da geri suya bırakıyorum. Oruç tutuyorum, evde oturmaktansa böyle zaman geçirmek iyi geliyor” dedi.