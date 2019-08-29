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Güney Koreli bloggerların at keyfi

Güney Koreli bloggerlar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksek Okulu’nu (MYO) ziyaret ettiEskişehir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu’nun daveti kapsamında Eskişehir’e gelen 9 Güney Koreli turizm bloggerının ziyaret noktalarından biri de ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu oldu.

Güney Koreli bloggerlar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksek Okulu'nu (MYO) ziyaret etti


Eskişehir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu'nun daveti kapsamında Eskişehir'e gelen 9 Güney Koreli turizm bloggerının ziyaret noktalarından biri de ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu oldu. Okul hakkında bilgiler alan ve manejde ata binen bloggerlar, Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu'nda keyifli zaman geçirdi. Fotoğraf makineleriyle her anı kaydeden bloggerlar, Eskişehir'i ve Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu'nu bloglarında tanıttı.

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