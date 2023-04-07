Güneydoğu'daki depremler baharat fiyatlarını etkiledi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında, Eskişehir'de baharat fiyatlarında artış olduğunu belirten esnaf Alper Aydın, "Baharatın bir çoğu deprem bölgesinden geliyordu. Bundan dolayı bir artış yaşandı" dedi.

Eskişehir'de Ramazan ayında vatandaşların baharat alışverişi devam ediyor. Vatandaşlar aktarların yolunu tutarak karabiber, pul biber, kırmızı toz biber başta olmak üzere birçok baharat satın alıyor. Baharat satıcıları iftar sofralarında yemeklere lezzet katan baharatların vatandaşlar için vazgeçilmez olduğunu belirtirken, Şubat ayında Güneydoğu Anadolu bölgesinde meydana gelen büyük depremlerin, kendi dükkânlarına gönderilen ürünlerin satış fiyatını etkilediğini belirtti.

“Karabiber, pul biber, kırmızı toz biber, nane ve kekik demirbaşlardan”

Eskişehir'de yaklaşık 15-16 yıldır bu aktar işi yaptığını söyleyen Alper Aydın, vatandaşların baharatlara olan ilgisinden memnun olduğunu belirtti. Aydın, “Her sene Ramazanda baharatlara ilgi yüksek oluyor. Sofraların eksilmez parçalarından. Vatandaşlar gelip ihtiyacı olan baharatı alıyor. Daha çok karabiber, pul biber, kırmızı toz biber, nane, kekik, bunlar demirbaş olarak satılıyor. Ramazanda şu ana kadar bunlara fazla rağbet oluyor. İnsanlar iftardan sonra içmek için Türk Kahvesine de ilgi gösteriyor. Bir de çorbalık bamyaya en çok satılan ürünler arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.