“Günlük yaşamda matematik okuryazarlık olmak” projesinin açılış töreni yapıldı

Açılış etkinliğine; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Demiral, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ersin Karademir, Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Kürşat Yenilmez, Prof. Dr. Aytaç Kurtuluş, Doç. Dr. Emre Ev Çimen, Eskişehir İl Milli Eğitim Şube Müdürü Burhanettin Elçi, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Erbek, Nurullah Seyidoğlu ve İsmail Güllü katıldı.

Proje ile ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin, Matematik okuryazarlığı farkındalıklarının ve öz yeterliliklerinin uygulamalı etkinlikler yardımıyla geliştirilmesi hedefleniyor. Proje sürecinde katılımcı öğrenciler ile farklı disiplinler ve günlük yaşamla matematik ilişkilerini kurabilmeleri için etkileşimli ve uygulamaya dönük etkinlikler yapılacak.