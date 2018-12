Günübirlik daire ve apartlarla ilgili sorunlar görüşüldü

Eskişehir'de günübirlik daire ve apart gibi işletmeleriyle ilgili yaşanan sorunların görüşülmesi için düzenlenen toplantıda pek çok önemli isim bir araya geldi.

Eskişehir'de bir otelde düzenlenen toplantıya Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Aydoğmuş, Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Hüsnü Kaptan, Asayiş Şube Müdürü Ahmet Zihni Manap, Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürü Ziya Çizioğlu, Eskişehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürü Şennur Azade, Eskişehir İl Kültür Şube Müdürü Mustafa Serttaş, Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Kurulu üyeleri, Emniyet Müdürlüğü Kimlik Bildirim Müdürü Ercan Özaşık, turizm derneklerinin temsilcileri ve otellerin genel müdürleri katıldı.

Vergi kaybı, haksız rekabet ve güvenlik sorunları

Son dönemde sayıları giderek artan ve internet satış kanallarında sürekli karşılaşılan günübirlik daire, günübirlik apart yapılarının şehir turizmine etkilerinin değerlendirildiği toplantıda; bu konuda neler yapılabileceği tartışıldı. Yapılan ortak açıklamada ise bu problemin sadece Eskişehir değil tüm Türkiye'nin problemi olduğu ifade edildi. Bu durumun vergi ve kazanç kaybı oluşturduğu, turizm standartlarını düşürüp haksız rekabete fırsat verdiği ve güvenlik açısından son dönemlerde ülkemizde meydana gelen terör olayları incelendiğinde teröristlerin günübirlik apart ve daireleri tercih ettiğine dikkat çekildi. Daha geniş kapsamlı bir toplantı ile bu konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşınması ve kanunlaşması gerektiği, ancak bu sürecin uzun zaman alabileceği bu nedenle bu yapıların ihbar edilmesi neticesinde cezai yaptırımlar gerektiği ifade edildi. Kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi ve toplum güvenliği açısından bu konunun çok önemli olduğuna değinilirken, bir an önce önüne geçilmesi gerektiğinde görüş birliğine varıldı.