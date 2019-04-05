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Günyüzü Belediyesi' ne ilk ziyaret milletvekillerinden

Günyüzü Belediye Başkanlığı’na seçilen Menderes Durgut’ a ilk ziyaret AK Parti Eskişehir milletvekillerinden oldu.

Günyüzü Belediye Başkanlığı'na seçilen Menderes Durgut' a ilk ziyaret AK Parti Eskişehir milletvekillerinden oldu.


AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr Emine Nur Günay ve Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Başkan Durgut'a tebrik ziyaretinde bulundular. Ziyaret esnasında Başkan Durgut, İlçe Devlet Hastanesine gelen röntgen cihazı için, Prof. Dr Nabi Avcı'ya teşekkür etti. AK Parti Milletvekilleri, Eskişehir İl Başkanı Günyüzü Belediyesi binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ilçeden ayrıldılar.

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