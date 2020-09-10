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Günyüzü İlçe Müftülüğü binası Covid-19 nedeniyle kapatıldı

Günyüzü İlçe Müftülüğü binası Covid-19 nedeniyle kapatıldı.


Günyüzü İlçe Müftü vekili İ.S. burun akıntısı şikayetiyle doktora gitti. Yapılan rutin grip tedavisinin ardından yapılan testin sonucu pozitif çıkınca, İlçe Müftülüğü geçici olarak kapatıldı. Müftülük binası Günyüzü Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi. Sivrihisar İlçe Müftülüğünden gelecek bir ekibin Günyüzü Müftülüğüne vekaleten işleri yürüteceği belirtildi. Karantina süresi bittiğinde müftülük binasının yeniden hizmete açılması bekleniyor.

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