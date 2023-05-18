Günyüzü İlçe Müftülüğü izcilik faaliyetleriyle gençlerle buluştu

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanlığı arasında imzalanan "İzcilik Faaliyetleri İş Birliği Protokolü" çerçevesinde, liderlik temel kursunu tamamlayan din görevlisi personellerin yürüttüğü izcilik faaliyetleri gençlerin katılımı ile yapılıyor.

İzcilik faaliyetleri ile Günyüzülü gençlerin ruhsal ve bedensel yönden gelişmelerine katkı sağlamakta olup vatanına, milletine ve dinine bağlı bireylerin yetişmesini hedefleniyor. Günyüzü Erkek İzci Oymağı Lideri Muhammet Talha Özal, "Günyüzü'nde izciliği herkesin ilgi duyacağı bir hale getirmek için elimizden geleni yapacağız. Doğada gerçekleştirdiğimiz izcilik faaliyetleriyle, çocuklarımızı ve gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan korumayı hedefliyoruz. Türk izciliğine hizmet etmek ve olumlu yönden katkı sağlamak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.