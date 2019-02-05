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Günyüzü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 2018 yılı faaliyetleri

Günyüzü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2018 yılında yapılan tarım ve hayvancılık faaliyetlerini açıkladı.


İlçe Kaymakamlığı internet sitesindeki açıklamaya göre; yıl içerisinde 14 bin 850 koyun keçi vebası (PPR), 18 bin 714 küçükbaş şap, 12 bin 836 koyun keçi çiçeği olmak üzere hastalıklarda için toplam 65 bin 956 aşı yapıldı. Aynı yıl içinde 716 büyükbaş ve 9 bin 616 küçükbaş olmak üzere toplam 10 bin 332 hayvana kulak küpesi takıldı. Bitki hastalık ve zararları ile mücadelede kapsamında 22 mahallede119 bin 650 dekar alanda süne, bambul ve kımıl taraması yapılarak 52 bin 100 dekar alanda ilaçlama kararı alındı. 300 Dekar arazi hortumlu böceğe karşı taranırken, 100 dekarlık alanda ilaçlama yapıldı.

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