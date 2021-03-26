Günyüzü ilçesinde LSD aşılaması başladı

Günyüzü ilçesindeki toplam 2 bin adet büyükbaş sığır cinsi hayvanların hepsi, halk arasındaki adıyla 'sığır çiçek' hastalığına karşı aşılanacak. Konuyla ilgili açıklamada, "Büyükbaş hayvanlarda sivrisinekler aracılığıyla taşınan hastalık, hayvanlarda büyük ekonomik kayıplara sebep olmakla beraber büyükbaş hayvanların sevklerinde de aşı şartı aranmaktadır. Aşılama kampanyası içerisinde 3 ayını doldurmamış buzağıların aşılamalarına da yıl boyu devam edilecek. Yetiştiricilerin hayvanlarını sevk işleminden en az 30 gün önce aşılatmaları hastalıkla mücadele ve ekonomik kayıpların önlenmesinde, sevklerde sorun yaşanmaması açısından büyük önem taşımaktadır" denildi.