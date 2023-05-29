Günyüzü ilçesinde pas hastalığı sıkıntısı

Yıllardır kuraklıkla mücadele eden Günyüzü ilçesinde, aşırı yağışlardan dolayı buğdaylarda pas hastalığı sıkıntısı yaşanmaya başladı.
Günyüzü ilçesinde buğdaylarda pas hastalığı görülmeye başlandı. Günyüzü ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle nemlenen havada, tahıllarda sarı pas hastalığı tehlikesi başladı. Günyüzü Ziraat Odası Başkanı Mehmet Özkara "Günyüzü İlçemizde yağmur yağışları çiftçilerimizin yüzünü güldürdü. Bu seferde tarlalarda sarı pas hastalığı başladı. Önlem alınıp ilaçlanmazsa mahsuller tehlikeye girecektir" dedi.