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Günyüzü ilçesinde sap balyaları yandı

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde bahçede bulunan istiflenmiş sap balyaları yanması sonucu 42 bin liralık maddi zarar meydana geldi.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde bahçede bulunan istiflenmiş sap balyaları yanması sonucu 42 bin liralık maddi zarar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre; Recep Küçükşahin'e ait bahçede bulunan sap balyaları bir anda alev aldı. Sulama kuyusundaki dinamodan çıktığı anlaşılan yangın, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Günyüzü Belediyesi personelinin müdahale etmesi sonucu başka yerlere sıçramadan söndürüldü.


Yaklaşık 3 bin 500 adet balyanın yanması sonucu 42 bin liralık maddi zarar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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