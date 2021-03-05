Günyüzü ilçesinde trafik kazası, 1 kişi ağır yaralandı

Günyüzü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 43 YA 197 plakalı Zeynel Kurt idaresindeki araç, ilçe girişinde Muharrem Acartürk idaresindeki traktörün arkasında takılı bulunan römorka çarptı. Kaza sırasında Zeynel Kurt' un yanında bulunan eşi Hatice Kurt ağır yaralandı. Yaralı Hatice Kurt, ambulansla Polatlı Duatepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Römorkun arkasında yansıtıcı reflektörler olmadığından Muharrem Acartürk hakkında soruşturma başlatıldı.