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Günyüzü Kaymakamı Akeller öğrenciye mangala oynadı

Günyüzü Kaymakamı Burak Akeller, ziyaret ettiği okuldaki bir öğrenci ile mangala oyunu oynadı, öğrencilerle zeka oyunları hediye etti.


Kaymakam Akeller, Şehit Recep Çetin Ortaokulu'na ziyarete gitti. Öğrencilerle sohbet eden Akeller'e, okulun 5. sınıf öğrencisi İsmail Furkan Ergenç mangala oyunu oynamayı teklif etti. Öğrenciyi kırmayan Akeller, mangala oyununda küçük İsmail'i yendi.


Okulda oluşturulan oyun odasına, bütün çocukların oynaması için zeka oyunları hediye eden Kaymakam Akeller "Çocuklarımızın eğitim ve öğretiminin yanında sosyal etkinlik olarak biraz daha artı değer elde etmesi için zeka oyunu hediye ettik. Çocuklarımızın sosyalleşmesini sağlamak adına bu tür etkinliklerimizi devam ettireceğiz. Son dönemde özellikle şiddet içeren dijital oyunlardan çocuklarımızı koparıp, arkadaşlık ve kardeşlik hukuku içerisinde eğitim ve öğretimlerine devam edebilmelerini sağlamak tek amacımız" dedi.

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