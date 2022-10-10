Günyüzü Müftüsü Çelik, emekli din görevlilerini ve şehit ailelerini ziyaret etti

Müftü Çelik ziyaretlerde, emekli din görevlilerine, şehit yakınlarına ve gazilere Kuran'ı Kerim dağıttı. Emekli Müezzin Necati Dilmeç, ziyaretlerden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek; "Sayın müftümüze bizleri unutmadığı için teşekkür ederim. Tüm meslektaşlarımın Camiler ve Din görevlileri haftasını tebrik ederim" dedi.