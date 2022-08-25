Günyüzü' nde yaz kuran kursu kapanış töreni yapıldı. Günyüzü ilçesinde Yaz Kur'an Kursu eğitimleri sona erdi. Yaz tatili boyunca eğitim alan öğrenciler kapanış töreninde buluştular. Günyüzü Müftülüğü' nün, çocuk ve gençlerin yaz tatilini daha verimli ve faydalı geçirmeleri için her yıl müşterek olarak düzenlediği Yaz Kur'an Kursu bu yılda gerçekleşti. Öğrenciler, Kur'an-ı Kerim, elifba, adabımuaşeret, kısas-ı enbiya, akıl ve zekâ oyunları eğitimi aldı. Eğitimlerin sona erdiği Yaz Kur'an Kursu için bir kapanış töreni düzenlendi. Kayakent mahallesi merkez camiinde yapılan programa, öğrenciler velileriyle birlikte katılım sağladı. Kapanış töreni, Kur'an tilaveti ile başladı. Tören bitiminde öğrencilere Günyüzü Belediyesi tarafından hediyeler verildi. İlçe Kayamakamı Gökhan Arslan öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.