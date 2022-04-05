İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Günyüzü Şehit Melih Özcan Devlet Hastanesinde bağımlılıkla mücadele çalıştayı

Günyüzü Şehit Melih Özcan Devlet Hastanesinde bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı.


Eskişehir Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğünün ortak projesi olan çalıştayda, tütün, alkol, fiziksel bağımlılık ve dijital bağımlılık için interaktif olarak katılımcılarla eğitim verildi. Eğitime Günyüzü ilçesinde bulunan her kamu kurumunun sorumlu personeli katıldı. Personele, bağımlılıkla alakalı alınması gereken önlemler ve bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi. Kurum yetkilileri ile daha faydalı, yapılması gerekenler hakkında istişareler yapıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.