Günyüzü Şehit Recep Çetin Ortaokulu öğrencilerine Kur'an-ı Kerim semineri verildi.

Günyüzü İlçe Müftülüğü Vaizi Yakup Özübek tarafından Değerler Eğitimi çerçevesinde "İlk Emri Oku Olan Kur'an-ı Kerim" konulu seminer verildi. Öğrenciler Vaiz Özübek'i can kulağıyla dinlediler.

Özübek "Müftülüğümüz hizmetlerinin yalnızca cami ve Kur'an kurslarıyla sınırlı olmadığını göstermek gayretiyle herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizle Kur'an-ı Kerim üzerine sohbet ettik. Biz anlattık, onlar sordular. 2022-2023 eğitim öğretim sezonunun sonuna yaklaşırken, öğrencilerimizi yaz Kur'an kurslarına katılmaları için davet ettik" dedi.