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Günyüzülü Erolcan altın madalya ile döndü

Günyüzülü Erolcan Gündüz, İstanbul’da düzenlenen IPF Powerlifting Türkiye Şampiyonasından altın madalya ile döndü.

Günyüzülü Erolcan Gündüz, İstanbul'da düzenlenen IPF Powerlifting Türkiye Şampiyonasından altın madalya ile döndü.


Gündüz, - 66 kilogram sikletinde, Single Bench Press tekniğinde altın madalya kazandı. Full kategoride sakatlanan Gündüz, sevincini sponsoru olan Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut'la paylaştı. Başkan Durgut, "Şampiyonumuz Erolcan kardeşimiz gene göğsümüzü kabarttı. Yetenekli gençlerimiz için yardıma her zaman hazırız. Şampiyonumuz maç esnasında sakatlandı fakat önemli bir şey yok. Tedavisi en kısa zamanda bitecektir" dedi.

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