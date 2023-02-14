Günyüzülü gençlerden örnek davranış

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde ilköğretim 1'inci ve 7'nci sınıf öğrencileri Elise ve Mustafa Can Oruç isimli iki kardeş, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını deprem bölgesine gönderdi.

İlçe Kaymakamlığına gelen iki kardeş depremzede vatandaşlara biriktirdikleri paraları göndermek istediklerini belirtti. İki kardeşi makamında kabul eden İlçe Kaymakamı Gökhan Arslan, bu örnek davranışlarından dolayı teşekkür ederek, “Maalesef ülkemizin büyük bir bölümünü deprem etkiledi. Afetten dolayı, ülkemizin ve dünyanın her köşesinden herkes yardıma koşuyor. Günyüzülü hemşehrilerim de büyük bir duyarlılık göstermişlerdir. İmkanı olan her bir hemşehrimiz elinden gelen yardımı yapmış ve yapmaya da devam ediyor. İmkanı olmayanlar da gönülden dualarıyla bu zor günlerde tek vücut olmuşlardır” dedi.

Oruç kardeşlerin beraberlerinde getirdikleri kumbaralarındaki harçlığın miktarının önemli olmadığını da belirten Kaymakam Arslan, "Burada önemli olan çocuğundan yaşlısına herkesin seferberlik ruhuyla hareket etmesidir” diye konuştu. Kaymakam Arslan daha sonra Elise ve Mustafa Can Oruç'un bağışlarını AFAD hesabına gönderilmek üzere bankaya yönlendirdi.