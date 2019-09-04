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Günyüzülü şampiyon halterci madalyalara doymuyor

Günyüzülü şampiyon halterci Erolcan Gündüz, Powerlifting Wrp Asia Halter Şampiyonasında tekrar altın madalyanın sahibi oldu.


Geçtiğimiz 7 Temmuz 2019'da Gürcistan'ın Batum kentindeki 4. Black Sea Powerlifting Uluslararası Halter Şampiyonasında kendi ağırlığının 3 katını kaldırarak şampiyon olan Erolcan Gündüz madalyaya doymuyor. Son olarak Powerlifting Wrp Asia Halter Şampiyonasına 59 kilo kategorisinde katılan Gündüz, Deadlift kaldırışında 175, Squat kaldırışında 115 ve Bench Press kaldırışında ise 80 kilo kaldırarak şampiyon oldu.


Gündüz, madalyasını aldıktan sonra babası Servet Ali Gündüz ile birlikte Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut'u makamında ziyaret etti. Sponsorluğunu Günyüzü Belediyesi'nin yaptığı Erolcan Gündüz, sevincini Başkan Durgut'la paylaştı.


Başkan Durgut, sporcunun sevincini paylaşarak "Şampiyon haltercimiz Erolcan Gündüz madalyalara doymuyor. Sponsoru olduğumuz haltercimiz, Powerlifting Wrp Asia Halter Şampiyonasında altın madalya kazanarak bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Şampiyonumuza spor hayatında başarılar dilerim. Erolcan kardeşimizin maddi ve manevi her zaman yanındayız.

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