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Günyüzü'nde aile içi ve kadına şiddet konferansı düzenlendi

Günyüzü’nde İlçe Emniye Amirliği, Eskişehir Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle aile içi ve kadına şiddet konferansı düzenlendi.

Günyüzü'nde İlçe Emniye Amirliği, Eskişehir Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle aile içi ve kadına şiddet konferansı düzenlendi.


Konferansa konuşmacı olarak Eskişehir Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Sosyal Hizmet Uzmanı Selim Öztop katıldı. Konferans saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başladı. "Kadına şiddete hayır" sloganıyla başlayan konferansta, şiddet nedir? şiddetin türleri, şiddet görüldüğünde alınabilecek hizmetler, şiddetin çocuklara etkisi ve şiddet görüldüğünde başvurulacak kurumlar konulu başlıklar anlatıldı. Konferansa daire amirleri ve kadınlar katıldı.

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