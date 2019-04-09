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Günyüzü'nde ambulans teslim töreni

Sağlık Bakanlığı tarafından Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen ambulanslardan biri, törenle Günyüzü 112 Acil Servis istasyon sorumlularına teslim edildi.


Günyüzü İlçe Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen tam donanımlı 4x4 ambulansın teslim törenine; Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Acil Sağlık Hizmetleri İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Dr. Erdinç Özkurt, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ahmet Mamur, Günyüzü İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Uğurcan Canbay ve hastane personeli katıldı.

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