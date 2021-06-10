Günyüzü'nde büyükbaş hayvanlarda kimliklendirme ve kayıt çalışmaları

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde büyükbaş hayvanlarda kimliklendirme ve kayıt çalışmaları devam ediyor.

Ülke geneli mevcut hayvan varlığının bilinmesi, dışa bağımlılığın bitirilmesi ve yetiştiricilerin Tarım ve Orman Bakanlığının uygulamakta olduğu hayvancılık desteklerinden yararlanabilmesi açısından büyükbaş hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması son derece önemli bir rol oynuyor. Günyüzü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayvan hastalıkları ile mücadele, hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması iş ve işlemlerinin yürütüldüğü belirtildi.