Günyüzü'nde domuzlar ekine zarar verdi

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde domuzlar bir çok ekili alana zarar verdi.

İlçeye bağlı mahallelerde çiftçilikle uğraşan çiftçilerin başı bu yıl domuzlarla belada. Geçen yıl ekilen şeker pancarının kalıntılarının kokusunu alan domuzlar, arpa ve buğday ekili tarlalara geliyor. Burada toprağın altında ki şeker pancarına ulaşmak isteyen domuzlar ekili arpa ve buğdaya zarar veriyor. Bazı çiftçiler tarlalarında nöbet tutmaya başladı. İlçenin Gümüşkonak mahallesinde çiftçilik yapan Kazım Hisar, yaşanan olayı şöyle anlattı:

"Bu yıl yağışlar çok iyi, bereketli bir yıl olacağını ümit ediyoruz ama domuzlar mahsullere zarar veriyor. Eski şeker pancarlarının kokusunu alan domuzlar tarlaları talan ediyor. Buna bir çözüm bulunması gerek. Zaman zaman bizlerde tarlalarda nöbet tutuyoruz. Çiftçimize bereketli bir yıl dilerim" dedi.