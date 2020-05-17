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Günyüzü'nde feci kaza 1 kişi hayatını kaybetti

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.


İlçenin Kavuncu mahallesinden Polatlı'ya giden Sinan Topkaya idaresindeki aracın önüne ani olarak bir sokak köpeği çıktı. Sürücü Sinan Topkaya, köpeğe çarpmamak için direksiyonu aniden kırınca hâkimiyetini kaybettiği araç kontrolden çıkıp yoldan çıkarak taklalar atmaya başladı. Olayı gören diğer sürücüler sağlık ve güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri sürücü Sinan Topkaya'nın araçta sıkıştığını fark edince itfaiye ekipleri çağırdı. Araçta sıkışan Sinan Topkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kazada ağır yaralanan ve Sinan Topkaya ile aynı araçta bulunan eşi Rukiye Topkaya, Polatlı Duatepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Günyüzü'nde uzun yıllardır pazarcı esnafı olan Sinan Topkaya'nın ölümü, ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

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