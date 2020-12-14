İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Günyüzü'nde "Kadınlar Hayata Küsmesin" projesi hayata geçirildi

Günyüzü’ nde "Kadınlar Hayata Küsmesin" projesi hayata geçirildi.

Günyüzü' nde "Kadınlar Hayata Küsmesin" projesi hayata geçirildi.


Günyüzü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ‘'Kadınlar Hayata Küsmesin'' projesi ile yapılmış olan Kadın Yaşam Merkezi, ilçe kadınlarına; bebek bakım odası, doktor odası ve bayan doktor, spor aletleri ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden görevlendirilen spor hocası, dinlenme odası ve mescit gibi imkânları sunuyor.


Her hafta Cuma günü Covid-19 tedbirleri gözetilerek görevlendirilen bayan spor hocası ve bayan doktorlar ilçe kadınlarına hizmet veriyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.