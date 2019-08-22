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Günyüzü'nde kadınlara yönelik sosyal yaşam merkezi için ilk kepçe vuruldu

Günyüzü’nde kadınlara yönelik kurulacak sosyal yaşam merkezi için ilk kepçe vuruldu.

Günyüzü'nde kadınlara yönelik kurulacak sosyal yaşam merkezi için ilk kepçe vuruldu.


Günyüzü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, TANAP sosyal ve çevresel yatırım programları hibe mekanizması kapsamındaki "Kadınlar Hayata Küsmesin" adlı projeyi hayata geçiriyor. Bu kapsamdaki sosyal yaşam merkezi projesinin 2019 yılı içinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Proje hayata geçtiğinde, ilçenin kadınları için sosyal yaşam merkezinin içinde spor salonu, etüt, doktor muayene odası, toplantı salonu, misafirhane, mutfak, mescit, emzirme odası, banyo, arşiv ve güvenlik odası bulunacak.

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