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Günyüzü'nde KETEM tarafından meme kanseri taraması yapıldı

Günyüzü ilçesinde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) tarafından meme kanseri taraması yapıldı.


İçerisi kanser teşhisinde kullanılan ekipmanlarla donatılan gezici tırda, meme kanseri taraması, rahim ağzı kanseri taraması ve kalın bağırsak kanseri taraması yapıldı. Günyüzü İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Uğur Canbay "Günümüzün ciddiye alınması gereken, geç kalındığında sonucu ölüme kadar giden meme kanseri hastalığında, tedavinin ilk aşaması olan erken teşhis çok önemli. Hedefimiz ise tüm ilçede taramanın ciddiye alınması ve erken teşhis ve tedavinin önemi hakkında vatandaşları bilgilendirmek" dedi.

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