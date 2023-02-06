İhlas Haber Ajansı

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Günyüzü'nde okullar tatil edildi

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.


Konuyla ilgili Günyüzü Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “İlçemizde mevcut olumsuz hava şartları insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturabileceğinden 06 Şubat 2023 Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitime ara verildi. Engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılmasına kaymakamlığımızca karar verilmiştir” denildi.

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