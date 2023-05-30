Günyüzü'nde şehit mezarlarının Türk bayrakları zabıtalara emanet

Günyüzü'nde şehit mezarlarının bayrakları zabıtalar ekiplerine emanet.

İlçedeki kahraman şehitlerin kabirleri başında dalgalanan Türk bayraklarının bakımlarını ilçenin zabıtaları yapıyor. Günyüzü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, mahallelerdeki şehit mezarlarında yıpranan ya da rengi solmuş Türk bayraklarını yenileriyle değiştiriyor ve kahraman şehitlere dua ediyor.

Günyüzü Belediyesi Zabıta Amiri Hasan Say "Türk Milletinin bekası için tereddütsüz canını veren kahraman şehitlerimiz için hiç olmazsa bu kadarını yapabiliyoruz. Kahraman şehitlerimizin bayraklarını yenileriyle değiştirip duamızı ediyoruz" dedi.