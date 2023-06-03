Günyüzü'nde sel sonrası karayolu ulaşıma kapandı

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde meydana gelen sel sonrası ekili tarım arazileri su altında kalırken, karayolu ulaşımı trafiğe kapatıldı.

Yaklaşık 1 haftadır ülke genelinde etkili olan sağanak yağış, Eskişehir'de de etkisini sürdürüyor. Saatler süren sağanak yağışlar bazı ilçelerde sele sebep olarak vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Dün akşam saatlerinde Seyitgazi ilçesine bağlı köylerde meydana gelen selin ardından bu sabah saatlerinde Günyüzü ilçesinde başlayan sağanak yağış da birçok bölgede sele neden oldu. Ekili tarım alanları sular altında kalırken, özellikle Günyüzü ile Polatlı arasında kalan karayolu sel nedeniyle trafiğe kapatıldı. Çevrede ekipler tarafından çalışma başlatılırken, çiftçiler ise ekili arazilerine gelerek kontrol etti.