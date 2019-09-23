Günyüzü'nde vatandaşa aşure ikramı

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde, MHP İlçe Başkanı Musa Özdemir'in düzenlediği aşure programı vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü. Başkan Özdemir yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımıza Muharrem ayı münasebetiyle teşkilat olarak aşure ikramında bulunduk. Allah birliğimizi ve dirliğimizi daim etsin. Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye de geçmiş olsun dileklerimi sunarım" dedi. Aşure programına Günyüzü İlçe Kaymakamı Koray Çelik ve Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut da katıldı.