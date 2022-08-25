Günyüzü'nde Yaz Kur'an Kursu kapanış töreni düzenlendi

Günyüzü ilçesinde Yaz Kur'an Kursu eğitimlerinin sona ermesi sebebi ile kapanış töreni düzenlendi.

Yaz tatili boyunca eğitim alan öğrenciler kapanış töreninde buluştular. Günyüzü Müftülüğü' nün, çocuk ve gençlerin yaz tatilini daha verimli ve faydalı geçirmeleri için her yıl müşterek olarak düzenlediği Yaz Kur'an Kursu bu yıl da gerçekleşti. Öğrenciler, Kur'an-ı Kerim, elifba, adabımuaşeret, kısas-ı enbiya, akıl ve zekâ oyunları eğitimi aldı.

Eğitimlerin sona erdiği Yaz Kur'an Kursu için bir kapanış töreni düzenlendi. Kayakent mahallesi merkez camiinde yapılan programa, öğrenciler velileriyle birlikte katılım sağladı. Kapanış töreni, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Tören bitiminde öğrencilere Günyüzü Belediyesi tarafından hediyeler verildi. İlçe Kaymakamı Gökhan Arslan öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.